Verwechselt: Falscher Leichnam in Tirol beerdigt

Allein die Vorstellung erzeugt Gänsehaut! Als sich Familie, Verwandte und Freunde vergangenen Dienstag auf dem Waldfriedhof in Fulpmes von ihrer Liebsten verabschieden wollten, ahnte noch niemand, dass nicht die 100-Jährige, sondern ein Mann (85) aus Schönberg in ihrem Sarg liegt. Denn in einem Bestattungsunternehmen kam es zu einer fatalen Verwechslung.