„Fußball kostet mich pro Monat 300 bis 400 Euro!“

Kurz vor Anpfiff der Europameisterschaft in England preschten in Oberösterreich auch Land, Landesverband und Erstliga-Aufsteiger SPG Kleinmünchen/BW Linz in Sachen Frauen-Fußball vor, verwandeln in Linz das Frauenfußball-Zentrum in die Frauenfußball-Akadmie (FFA). Was mehr als der Austausch des Namensschilds sein soll, sondern laut Achleitner „ein klares Signal für Frauen-Fußball.“