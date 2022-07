„Uns laufen bereits die Mitarbeiterinnen davon“

Bildung finde unter diesen Umständen nur mehr eingeschränkt statt. „In der Elementarpädagogik wird nicht nur ein gespielt und gebastelt. Die Einrichtungen haben auch einen Bildungsauftrag. Wir unterstützen die Kinder auf ganz vielen Ebenen. Das fängt im sozialen und emotionalen Bereich an und reicht bis zur Förderung der Sprachkompetenz und des logischen Denkens. Die Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zu uns - umso wichtiger wäre eine individuelle Betreuung.“ Leider sei das aktuell kaum oder gar nicht mehr möglich. Die ersten Bildungseinrichtungen würden bereits zu reinen „Aufbewahrungsstätten“ verkommen, warnt Zumtobel. „Teilweise geht es nur noch darum, dass wir die Kinder am Ende des Tages möglichst unverletzt und in gleicher Anzahl an die Eltern zurückgeben. Das entspricht allerdings nicht unserem Anspruch - und es entspricht auch nicht unseren Kompetenzen.“ Die miesen Arbeitsbedingungen seien auch der Grund, warum viele Absolventen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik erst gar nicht in den Beruf wechseln - das was sie gelernt haben, können sie in der Realität schlicht nicht umsetzen. Die Folge: Lediglich 25 Prozent der Absolventen bleiben dem Job treu. Das Angebot wird indes - wenn auch nur langsam - stetig ausgebaut, in Sachen Personal und Infrastruktur bleibt aber alles beim Alten. Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann.