Land zahlt Millionen für Verzögerungen am Loser

Herr Androsch, der Konflikt um den Gondel-Neubau auf den Loser spitzt sich zu: Nachdem die steirische Umweltbehörde im Mai in einem Feststellungsbescheid zu dem Schluss gekommen ist, dass das Projekt nicht UVP-pflichtig sei, haben zwei NGOs Einspruch erhoben. Nun geht die Causa in die nächste Instanz, was für Sie als Bauherr eine empfindliche Verzögerung bedeuten dürfte. Sind Sie enttäuscht?

Hier wird auf dem Rücken unseres Brotberges ein mutwilliger und bösartiger Verhinderungsaktivismus betrieben. Das kennen wir ja schon von Zwentendorf, Hainburg oder etwa der 380-kV-Leitung. Für mich ist es auch ein exemplarisches Beispiel dafür, wieso wir heute in einem derartigen Energieschlamassel stecken - siehe Windräder-Neubau.