Zukunft ungewiss: Beschwerden gegen Loser-Gondel

Der Baustart, der ursprünglich ja schon längst hätte erfolgen sollen, rückt damit wohl in weite Ferne. Denn dass der Bundesverwaltungsgerichtshof für eine UVP-Pflicht entscheiden wird, gilt unter Rechtsexperten als „äußerst wahrscheinlich“. „Dies könnte sogar schon in drei Monaten der Fall sein“, mein List. Zusatz: „Nur dann geht die Causa zurück in die Steiermark - und wie hier die UVP-Behörde aufgestellt ist, wissen wir ja.“