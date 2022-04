Umweltschützer nehmen neue Gondeln ins Visier

Rund um die geplante Gondelbahn am Loser sind mittlerweile tiefe Gräben aufgerissen. Neue Behördenverfahren bringen gehörige Verzögerungen und die Seilbahnfirma in die Bredouille. Doch es könnte kein Einzelfall bleiben: Umweltschützer wollen auch andere Projekte genauer prüfen lassen. Bricht eine neue Ära an?