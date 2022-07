Renitenter Mann bei Feuerwehreinsatz verhaftet

Am Samstagmorgen wurde die Bregenzer Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in die Untere Burggräflergasse 14 gerufen. Während die Flammen relativ rasch unter Kontrollen waren, machten die Mieterin der Wohnung und insbesondere ihr Freund den Einsatzkräften deutlich mehr Probleme.