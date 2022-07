BP-Wahl: Hätte Kickl Chancen gegen Van der Bellen?

Am 9. Oktober steht in Österreich die Wahl des Bundespräsidenten an. Kandidieren wollen bis dato Gerald Grosz, Marco Pogo und Michael Brunner sowie der derzeitige Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Die FPÖ hat auch angekündigt, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken; dieser lässt jedoch noch auf sich warten. Auch wenn er bereits im Vorfeld meinte, er wolle selbst nicht kandidieren, stellt sich die Frage, ob Herbert Kickl eine Chance gegen Alexander van der Bellen hätte? Wir freuen uns über Ihre Ansichten!