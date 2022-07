Ukraine spricht von „Terror“ und will Militärhilfe

Der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre versprach Selenskyj unterdessen bei einem Treffen in Kiew weitere Unterstützung in Höhe von einer Milliarde Euro, verteilt auf 2022 und 2023. Die Gelder sollten in humanitäre Hilfe, Wiederaufbau aber auch Waffen fließen. Damit solle der „Kampf der Ukrainer für Freiheit“ unterstützt werden, sagte der Norweger. Støre war direkt vom NATO-Gipfel in Madrid in die Ukraine gereist.