Tennis-Profi: „Ich höre mit diesem Sport auf!“

Der Frust war riesengroß! US-Boy Maxime Cressy ließ am Freitag im Duell mit Jack Sock einige Chancen liegen und musste sich letztendlich in der zweiten Runde in Wimbledon geschlagen geben. „Ich höre mit diesem Sport auf“, fluchte er vor dem Matchball seines Gegners. Sock siegte am Ende mit 6:4, 6:4, 3:6 und 7:6(1).