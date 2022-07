Jennifer Grey: „Für Welt war ich nicht mehr ich“

Schon als Kind von Schauspielern umgeben

Dabei war sie aufgrund ihrer berühmten Eltern schon als Kind hauptsächlich von Schauspielern umgeben, wuchs in New York und Los Angeles auf und studierte nach der Schule am Neighborhood Playhouse School of the Theatre in Manhattan. Maggie Wheeler - später als „Janice“ aus der Kultserie „Friends“ weltberühmt - gehört seit der Kindheit zu ihren besten Freundinnen, auch Jamie Lee Curtis und Michael Fox sind enge Freunde, die Grey bei der Autobiografie geholfen haben. „Wir alle kennen Jennifer Grey als talentierte Schauspielerin, aber ,Out of the Corner‘ stellt uns eine talentierte Autorin vor“, lässt sich Fox auf der Rückseite des Buches zitieren.