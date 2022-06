Hamilton-Initiative: Mehr Diversität im Motorsport

„Große Bandbreite an Möglichkeiten“

Die Royal Academy of Engineering wird die in den Studienjahren 2023/24 und 2024/25 ein Motorsport-Stipendienprogramm für mindestens zehn schwarze Studentinnen und Studenten einrichten. „Diese beiden Förderungen zeigen die große Bandbreite an Möglichkeiten, die einen bedeutenden Beitrag zum Gesamtziel der Partnerschaft leisten können“, teilte Mercedes-Teamchef und -Miteigentümer Toto Wolff mit.