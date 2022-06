Junge Frauen von Männern umzingelt und belästigt

In Wohnung gedrängt

Die jungen Frauen suchten Zuflucht in der Wohnung einer Bekannten, doch einer der Täter soll sich mit Gewalt in die Wohnung gedrängt haben, schlussendlich aber mit seinem Begleiter das Weite gesucht haben, als die Bekannte ihn aus dem Raum scheuchte. Verletzt wurden die Frauen bei den Übergriffen nicht.