ÖBB favorisieren Gleisausbau im Großraum Bregenz

In einem erstem Zwischenbericht zur Studie, die von ÖBB und Land in Auftrag gegeben worden war, wird ein oberirdischer Ausbau - teils mit Eingriff in Privatgrundstücke - klar favorisiert. Die Verbindung zwischen Lochau und Bregenz soll demnach zweigleisig werden, jene zwischen Bregenz und Lauterach dreigleisig. „Die Machbarkeit einer kompletten Tieflage wird als nicht gegeben gesehen“, heißt es im Bericht.