ÖBAG: Günther Ofner neuer Aufsichtsratschef

In der Hauptversammlung der Staatsholding am Mittwoch wurde auch die Dividende fixiert, die von ÖBAG-Beteiligungsunternehmen wie OMV, Telekom und Post sowie dem Verbund an den Staat fließt. Es gibt fürs Vorjahr 766 Millionen Euro. Für 2020 hatte die Staatsholding 653 Millionen an Dividenden ausgeschüttet. Es gibt also ein Plus von fast einem Fünftel (17 Prozent).