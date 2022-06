Travis Barker mit Rettung ins Spital eingeliefert

„Gott, rette mich“. Der Tweet von Travis Barker am Dienstagmorgen war kein Scherz, sondern offenbar ein wirklicher Hilferuf an den himmlischen Vater. Der 46-Jährige wurde nämlich kurz darauf mit einem bislang noch nicht bekannten gesundheitlichen Problem mit dem Rettungsauto ins West Hills Krankenhaus gefahren. Seine frisch angetraute Ehefrau Kourtney Kardashian begleitete ihn - fast unkenntlich in einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Jogginghose gehüllt.