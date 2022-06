GmbH geschlossen: Bei Wacker gehen die Lichter aus

Gerichtliche Schließung der GmbH

Fix ist, dass nun über die FC Wacker Innsbruck GmbH, über die vergangenen Freitag das Konkursverfahren eröffnet wurde, am Donnerstag die Schließung erfolgt ist. „Der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Herbert Matzunski hielt am Mittwoch eine Betriebsversammlung mit der verbleibenden Belegschaft der FC Wacker Innsbruck GmbH ab. Dabei wurde in Anwesenheit des Insolvenzrichters Hannes Seiser verkündet, dass unter den vorgefundenen Bedingungen ein Fortbetrieb des Unternehmens nicht in Frage kommt“, heißt es seitens der Kreditschutzverbandes von 1870.