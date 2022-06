„Neuerlicher Lockdown ist völlig unrealistisch“

Genau vor einem Jahr gab es in Oberösterreich im Wochenschnitt 9,07 Corona-Fälle aufgerechnet auf 100.000 Einwohner. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 275,3. So gesehen steht das Land heute, was Corona betrifft, bedeutend schlechter da als vergangenen Sommer. Ein neuerlicher Lockdown, wie es ihn am Höhepunkt der Delta-Welle Ende November 2021 gab, sei im kommenden Herbst aber dennoch „völlig unrealistisch“, sagt Simulationsforscher Niki Popper.