Corona-Immunität nimmt in OÖ „kontinuierlich ab“

Freitag ist der fünfte Tag in Oberösterreich gewesen, an dem sich die Sieben-Tage-Inzidenz mit gut 130 nicht verändert hat. Für den Corona-Spezialisten des Linzer Kepler Uniklinikums, Bernd Lamprecht, ein mögliches Indiz, dass für diesen Sommer „vielleicht die Talsohle schon erreicht ist“ und die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Zudem nehme die Immunität in der Bevölkerung „kontinuierlich ab“. Am Freitag informierte daher das Land, wie man sich für den Herbst rüste.