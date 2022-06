Gasthaussingen: Nur Jaqueline sang nicht mit

Roboter sang leider nicht mit

Doch an Chorleitern mangelte es auch beim Zollner nicht, so packte diesmal kurzerhand Arno Kohlweg vom Finanzchor Villach seine Stimmgabel aus – und mit Sieglinde Salcher vom S’klane Quartett war eine weitere kompetente Sängerin dabei. Obwohl es bei den Gasthaussingen meist gar nicht so wichtig ist. „Oft fängt eine Gruppe oder gar nur ein Sänger ein Lied an, und alle stimmen sofort ein“, so Organisator Richi Di Bernardo. Was beim Zollner nicht ganz so war, denn Jaqueline war zu sehr beschäftigt, um mitsingen zu können. Jaqueline ist nämlich der ulkige und vielbestaunte Servier-Roboter im Restaurant.