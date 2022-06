Ein Gedenkstein für den Goldpfarrer von Latschach

An Leitschachers Leistungen erinnert eine vor 100 Jahren an der Kircheninnenwand angebrachte Gedenktafel. Im Jubiläumsjahr will die Dorfgemeinschaft, die seit ihrer Gründung 1950 eng mit der Pfarre verbunden ist, dem Pfarrer ein Denkmal setzen. Am Donnerstag, 30. Juni (10.30 Uhr), wird beim Latschacher Kreuz ein Gedenkstein enthüllt und von Dechant Stanko Olip gesegnet. „Die Volksschule Latschach begleitet die Feier“, freut sich Sternig, der mit der Dorfgemeinschaft schon vor dem Georgijagen den Mädchen und Buben in der Schule von diesem Brauch erzählt hat, ihn quasi unterrichtet hat.