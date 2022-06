Genossenschaft Sonnenalm feiert 25-Jahr-Jubiläum

Denn in mehr als 120 Schulen und Kindergärten liefert die Genossenschaft Sonnenalm Bäuerlicher Milchhof Bio-Produkte, deren Ursprung vom Kühlregal bis zur Stalltür zurückverfolgt werden kann. 1996 haben sich Bauern im Görtschitztal zusammengetan, um die Milch selbst zu vermarkten. Am Anfang, im Februar 1997, hatten sie eine Handvoll Schulen als Kunden, mittlerweile haben sie Erfolgsgeschichte geschrieben - auch mit Tiefen, beispielsweise als 2014 die Produktion vorübergehend eingestellt werden musste, da in Milch und Futtermitteln Spuren von HCB nachgewiesen worden waren.