Magistrats-Legende und Pionier der Welser Kicker

Im Barackenlager gewohnt

Anfangs wohnten sie bei Bauern in Steinhaus: „Wir alle haben am Feld und am Hof geholfen.“ 1947 kam Vater Ferdinand aus der Gefangenschaft heim, sie übersiedelten ins Barackenlager am Welser Verschiebebahnhof. Franz besuchte nach der Hauptschule das Bundesrealgymnasium Wels, schloss die Handelsschule ab und bestand die Externisten-Reifeprüfung am Akademischen Gymnasium Linz. Anfangs Verkäufer und Buchhalter, wurde Werner 1963 am Magistrat Wels angestellt. Der spätere Regierungsrat arbeitete sich bis zum Leiter der Personalabteilung (1979) hoch.