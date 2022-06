Hier wird fleißig getüftelt und experimentiert

Innovationswerkstatt MakerSpace Carinthia

Seither sprühen die Funken in der ehemaligen Postgarage in Klagenfurt, wo seit 2018 der Makerspace Carinthia auf 1500 Quadratmetern seine Heimat hat. Hier stehen 50 Maschinen zur Bearbeitung diverser Stoffe bis hin zu Hochleitungsgeräten wie industrielle Drucker oder Wasserstrahl-Schneideanlagen zur Verfügung. Das größte Potenzial sind die Menschen, denn es wird quer durch alle Bereiche ausgetauscht und vernetzt. „Es ist eine offene Innovationswerkstatt, jeder kann zu uns kommen, Maschinen nutzen und Ideen in Form von Prototypen umsetzen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Moser.