Mann attackierte Nachbar (31): Streit aufgenommen

Verletzungen an Kopf und Oberarm

Beim Sturz musste der 31-Jährige Verletzungen am Hinterkopf und eine Schnittwunde am rechten Oberarm erleiden. Er klagte über Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit sowie Schmerzen im Kieferbereich und am Oberarm. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte die Rettung den Mann ins Klinikum Klagenfurt.