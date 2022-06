„Auch wir sind der Speckgürtel Salzburgs“

Oberalms Bürgermeister weiß, wovon er spricht. Keine andere Tennengauer Gemeinde hat seit 2015 so rasant an Einwohnern zugelegt. In sieben Jahren etwas über sieben Prozent. Die Statistik Austria sagt dem Ort für die nächsten 20 Jahre weitere zwölf Prozent voraus. Aktuell sind es knapp 4500 Bewohner. Um 2042 könnte die 5000er-Marke gesprengt werden. „Wir haben ja auch etwas zu bieten“, erklärt Haslauer. „Im Vergleich zu den Volksschulen in der Stadt ist unsere Einrichtung schon super!“