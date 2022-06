Koppls Ortschef sagt: „Lebensqualität ist riesig“

Was das beschauliche Koppl so anziehend macht, gilt fürs Gros der 34 Gemeinden und drei Städte des politischen Bezirks Salzburg Land: „Wir sind mitten in der Natur, haben trotzdem Stadtnähe, die Wohnqualität ist sehr groß, riesig“, weiß Reischl. Darüber hinaus wird die Gegend rund um die nordwestlich von Salzburg gelegene Gemeinde wohl nicht zu Unrecht oft als „Tor zum Salzkammergut“ mit den wunderschönen Seen bezeichnet.