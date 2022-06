Moskauer Platz umbenannt - mit Schrift aus Ukraine

Bewusst provozieren will die Moskauer Stadtverwaltung, in dem sie den Platz vor der US-Botschaft in der russischen Hauptstadt nach der separatistischen „Donezker Volksrepublik“ (DVR) in der Ostukraine umbenennt. Doch damit nicht genug: Nicht nur war die Abstimmung offenbar manipuliert, es wurde auch ausgerechnet eine von Ukrainern entwickelte Schriftart verwendet. Die Designer reagieren wütend.