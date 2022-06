Weltjahresbestzeit für Sprinter Kerley über 100 m

Enttäuschung im Vorlauf

Die potenzielle Medaillenkandidatin aus Texas kam im Vorlauf der US-Meisterschaften, die auch als WM-Ausscheidungswettkämpfe gelten, in enttäuschenden 11,31 Sekunden ins Ziel und schied vorzeitig aus. Vor knapp zwei Wochen war sie in New York 10,85 gelaufen. Richardson hatte bereits Olympia in Tokio verpasst.