Wissenschaftlicher Jahresbericht veröffentlicht

Hassprediger und Nazi-Literatur

Diese probieren ihrerseits Einfluss auf hier lebende Muslime auszuüben. Dabei wird oft versucht, den muslimischen Teil von der übrigen Bevölkerung zu separieren. So fielen zwei Imame auf, die in einer Moschee in Wien-Alsergrund zwar in unregelmäßigen Abständen, aber immerhin über ein Jahr lang, beim Freitagsgebet als Hassprediger in Erscheinung traten. „Sollte man einen Konflikt untereinander haben, dann sollte man nicht die Polizei rufen, selbst wenn der Polizist ein Moslem wäre, denn dadurch, dass er für die Ungläubigen arbeite, ist es nicht okay“, war eine der Aussagen.