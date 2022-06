„Streitschlichter“ hüten ihre Volksschule

„Streit anfangen ist leicht, Streit schlichten aber schwer!“ Mit diesen Worten überreichte Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy Urkunden an elf Viertklässler der Ganztags-Volksschule An der Alten Donau. Die Zehnjährigen haben ein besonderes Schuljahr hinter sich, denn sie wurden in Seminaren zu „Streitschlichtern“ ausgebildet.