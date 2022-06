Falsche Auskunft beim AMS sorgte für großen Unmut

Alexander Stefanits leitet ein Transportunternehmen, das auf Umzug und Räumung in Wien spezialisiert ist. Aufgrund einiger Pensionierungen ist er verzweifelt auf der Suche nach zehn Arbeitern, die er über Kollektivvertrag bezahlen wird. „Das Geschäft läuft prinzipiell sehr gut, wir haben haufenweise Aufträge. Nur muss ich immer mehr stornieren, weil wir zu wenig Leute sind“, sagt Stefanits, der sich, was naheliegend ist, an das AMS in Wien wandte, um „kräftige Burschen zu suchen“. Dort erklärte man ihm, dass er mit Hauptwohnsitz in Hornstein nicht auf Arbeit suchende Wiener zugreifen dürfe und verwies ihn ans AMS in Eisenstadt.