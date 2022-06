Wenn der Firma sogar für die Pleite das Geld fehlt

In der Akutphase der Pandemie waren die Institutionen den Betrieben mit Stundungen und Ratenzahlungen für Beiträge entgegengekommen - nun ist damit Schluss. Doch was passiert, wenn ein Verfahren nicht eröffnet werden kann? Die Gewerbebehörde wird informiert, es folgt der Entzug der Gewerbeberechtigung. Meist bleiben die Firmen eine Zeit lang trotzdem noch am Markt. „Manche Schuldner kalkulieren damit, andere kämpfen auf aussichtslosem Posten weiter“, so Wögerbauer.