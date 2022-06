Trotz Unwettergefahr: Bis zu 36 Grad in Österreich

Hitze und Gewitter werden auch in den nächsten Tagen in ganz Österreich erwartet. Somit kann es auch am beliebten Wiener Donauinselfest zu sehr wechselhaftem Wetter kommen - Regenschirm und wasserfeste Schuhe nicht vergessen. Am Wochenende werden dennoch extreme Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet.