Aus für Gratis-Tests bei Corona gefordert

1182 neue Corona-Infektionen kamen am Mittwoch dazu, damit gibt es akutell 6422 aktive Covid-Fälle in OÖ. 8244 Landsleute sitzen in Quarantäne und die 7-Tage-Inzidenz ist auf 347 geklettert. Am höchsten ist sie mit 657 im Bezirk Rohrbach, am niedrigsten mit 204 in Schärding.