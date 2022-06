Guns N‘ Roses: 200 Minuten purer Rock‘n‘Roll

Hang zur großen Geste

Guns N‘ Roses sind aber in eskapistischer und nicht in erklärbäriger Mission unterwegs und der Entertainmentfaktor funktioniert auch ohne Gimmicks und Konfettiregen einwandfrei. Offenbar recht spontan gibt es am Ende neben „Madagascar“ gleich noch eine Tourpremiere - Soundgardens unsterbliches „Black Hole Sun“ wird von Axls herzhaftem Timbre würdevoll in die Gegenwart geholt und dient gleichermaßen als ehrliche Hommage an den viel zu früh verstorbenen Chris Cornell. „Paradise City“ als Rausschmeißer muss natürlich sein, passt spannungsbogentechnisch aber nicht mehr gut rein. Die Fans treten gen Ende zunehmend die Heimreise an, was aber nicht am Konzert, sondern an der noch frischen Arbeitswoche liegt. Für Guns N‘ Roses braucht man einen Hang zur großen Geste, darf sich nicht vor Kitsch fürchten und muss ein bisschen in der Vergangenheit stecken geblieben sein. Dagegen ist nichts einzuwenden und eine derartige Stadionshow können nur Rockbands der absoluten Sonderklasse liefern. Das verdient mehr als nur Respekt. Nur an der Akustik hat es im PGE Narodowy leider grob gehapert. Am Ende also doch noch ein Ehrenpunkt für das brüchige Happel-Oval…