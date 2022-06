„Krone“-Wunschkonzert mit den größten Stars

Lovely Days ft. Deep Purple spielen in Eisenstadt auf

Im wundervollen Ambiente des Schloss Esterházy in Eisenstadt geben sich am 9. Juli die Altrocker endlich wieder die Klinke in die Hand. Deep Purple, Uriah Heep und The Sweet spielen ihre großen Hits. Velvet-Underground-Legende John Cale musste seinen geplanten Auftritt (bzw. seine ganze Tour im Juli) absagen, stattdessen sind Inner Circle in Eisenstadt mit dabei. Wir verlosen 5x2 VIP-Tickets und 15x2 Tickets.