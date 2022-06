Katherine Schwarzenegger: Fotos mit Baby Eloise

„Spaßvogel Opa“

„Meine Jungs! Herzlichen Glückwunsch zum Vatertag an meinen wunderbaren Papa/Spaßvogel Opa und an meinen erstaunlichen und liebevollen Ehemann. Ich bin so dankbar. Wir sind alle so glücklich, euch beide zu haben!“, schwärmte Katherine Schwarzenegger-Pratt und postete ein Foto, das ihren Mann Chris Pratt und ihren Vater Arnold Schwarzenegger Arm in Arm beim Zigarrenrauchen zeigt. Klickt man in der Slideshow weiter, so stößt man auf ein Foto, das den Filmstar und Ex-US-Gouverneur mit seiner Enkelin Lyla im Arm zeigt.