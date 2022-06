Toto Wolff über Gegner: „Das ist doch erbärmlich!“

Die hüpfenden Autos sorgen in der Formel weiter für viel Gesprächstoff! Das Phänomen des „Bouncing“, worunter man das unkontrollierbare Heben und Senken der Autos auf den Geraden versteht, ist eine Begleiterscheinung der neuen Aerodynamik-Regeln in der Formel 1 ab dieser Saison. Die FIA will das „Bouncing“ in Zukunft unterbinden. „Das technische Reglement während der laufenden Saison zu ändern, das halte ich für problematisch. Mir ist nicht klar, wie die FIA das kontrollieren will“, ärgert sich Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Die Bullen wittern hier offenbar auch einen Versuch von Mercedes, den Rückstand auf der Strecke mit Regeländerungen wettmachen zu wollen.