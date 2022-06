Schwindet die Chance auf ein Eigenheim ab August?

Ab Sommer wird es schwieriger, an Kredite für Wohnimmobilien heranzukommen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat die „Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung“ erlassen, die nun ab 1. August statt ursprünglich ab 1. Juli geplant in Kraft tritt. Neu gegenüber dem Entwurf ist zudem eine höhere Geringfügigkeitsgrenze von 50.000 statt 40.000 Euro, gab die FMA am Montag bekannt.