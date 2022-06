Perez crasht sich im Regen früh aus Qualifying!

Ein Qualifying zum Vergessen hat es vor dem Kanada-Grand-Prix für Sergio Perez gegeben! Der Red-Bull-Pilot, der bereits das ganze Wochenende über nicht so recht auf Touren kommen wollte, überschätzte bei regennasser Strecke den Grip seiner Intermediate-Reifen und rutschte kurz nach Beginn von Q2 in einer Kurve geradeaus in eine Tech-Pro-Barriere.