Mit dem E-Mountainbike auf den Trails unterwegs

Mit Muskelkraft und ein bisschen elektronischer Hilfe

Für diesen Trail-Tag habe ich mir ein E-Mountainbike ausgeborgt und war fasziniert, dass Paco bergauf, mit reiner Muskelkraft gleichschnell unterwegs war, wie ich und sich trotzdem mit mir normal unterhalten konnte. Ich für meinen Teil war bei der starken Steigung extrem froh, meine „E“-Unterstützung zu haben. Doch auch mit E-Antrieb muss man anständig in die Pedale treten, was ich am nächsten Tag noch spüren musste.