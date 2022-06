Pizzera und Jaus sind der Korruption auf der Spur

Paul Pizerra freut sich auf „großartige Herausforderung“

„Das Thema Korruption in Österreich in eine actiongeladene Buddykomödie packen zu dürfen, bei der ich meine Vorstellung von gutem Humor einfließen lassen darf, ist eine künstlerisch großartige Herausforderung. Ich freue mich sehr darauf, mit tollen Kolleginnen Unterhaltung zu schaffen, die be- sowie erregt“, so Paul Pizzera zur „Krone“.