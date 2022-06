Jakob Reiter steigt mit neuem Partner in die Kiste

Mit den Ayé-Brüdern - Calvin und Quincy - wartet beim Auftaktspiel am Samstag jedoch gleich ein schwerer Brocken auf Reiter/Grössig. „Sie haben kürzlich in Locarno in der Schweiz das nationale Tour-Event gewonnen. Die können also schon richtig gut Volleyball spielen“. Auch das Duo Hörl/Horst sind in der gleichen Gruppe. „Deshalb sehen wir das Turnier als Einstieg und haben nichts zu verlieren“, so Reiter, der Grössig jedenfalls für die restliche Beach-Saison treu bleiben will.