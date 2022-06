Tirol: Ex-Mitarbeiter bestellte im Namen von Hotel

Festnahme und Hausdurchsuchung

Der mutmaßliche Täter wurde schließlich am Dienstag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen. Zudem wurde an seiner Wohnadresse eine Hausdurchsuchung durchgeführt. „Dabei konnten mehrere Waren und Unterlagen, die den Tatverdacht weiter erhärteten, beschlagnahmt werden. Zudem wurde in der Garage der Wohnanlage das gestohlene E-Bike sichergestellt“, so die Ermittler weiter.