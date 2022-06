Folgen von Corona für Kinder

Während die Auswirkungen durch die Corona-Maßnahmen – wie Schulschließung, Kontakteinschränkung – bereits gut untersucht sind, ist zu den Folgen einer Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen nur wenig bekannt. Die umfassende Forschungsstudie Discover Covid-19 soll diese Lücke nun schließen. Durchgeführt wird das Projekt von der Privaten Pädagogischen Hochschule in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion und dem Land. „In diesem Projekt stehen die Volksschulkinder im Fokus, die in diesem Alter eine wichtige Entwicklungsphase durchleben. Daher ist es wichtig, die Hintergründe dazu zu beleuchten und die weiteren Schritte im Bildungsbereich danach auszurichten“, erklärt Bildungslandesrätin Daniela Winkler. „Es ist mir besonders wichtig, Maßnahmen zu identifizieren und zu entwickeln, die allen Schulkindern die Möglichkeit für eine bestmögliche weitere Entwicklung gibt“, so Projektleiter Thomas Leitgeb.