Russen: „Wegen Sanktionen fehlen uns Ersatzteile!“

„Alarmglocken müssen schrillen“

In Anbetracht der Lage kam aus Oberösterreich und von der SPÖ die Aufforderung an die Regierung, rasch darüber zu informieren, wie die heimische Gasversorgung im Ernstfall sichergestellt werden solle. „Der starke Industriestandort Oberösterreich fordert rasche Aufklärung über die geplante weitere Vorgangsweise der Bundesregierung zur unmittelbaren Sicherstellung der Gasversorgung für Betriebe und Haushalte“, sagte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das Thema müsse jetzt in den Mittelpunkt rücken. Der Forderung schloss sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch an. „Es müssen bei der Energieministerin die Alarmglocken schrillen.“