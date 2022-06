Gehaltsgrenze in der Formel 1? Spott von Vettel

Diskutiert wird, ob die Gehaltsausgaben für beide Stammfahrer bald 30 Millionen Dollar pro Jahr nicht mehr übersteigen dürfen. In der Kontroverse stehen sich die Topstars der Branche und ihre Bosse gegenüber. Das Klima im Fahrerlager ist in der Gehaltsfrage vor dem Gastspiel in Kanada am Sonntag (20.00 Uhr/sportkrone.at) leicht gereizt. Ein Limit sei „komplett falsch“, sagte Weltmeister Max Verstappen, der neben Superstar Lewis Hamilton zu den Topverdienern gehört. „Zurzeit wird die Formel 1 immer populärer, und jeder verdient immer mehr Geld“, erklärte der Red-Bull-Pilot und verwies darauf, dass die Fahrer schließlich „für die Show sorgen und ihre Leben riskieren“. Dafür sei ein Spitzenlohn angemessen.