Plötzlich! Gehaltsobergrenze in der Formel 1 kommt

Alles war möglich

Demnach soll die FIA und Besitzer Liberty Media bald einen Vorschlag rausschicken, in dem den Teams ein „Salary Cap“ für die Piloten nahegelegt wird. Das wäre eine beispiellose Wende für die Königskategorie, in der finanziell für die Superstars alles möglich zu sein schien. Man denke nur an die Legende Michael Schumacher, der, laut Forbes, in seiner fantastischen Karriere mehr als eine Milliarde Dollar einfuhr. Auch bei den jetzigen Superstars ist von 40-45 Millionen Dollar pro Saison die Rede. Damit soll jetzt Schluss sein.