Auf idyllischen Forst- und Alpwegen, fernab von jeglichem Straßenverkehr, führt der wohl schönste Bergmarathon in den Alpen zum zweiten Mal in seiner 20-jährigen Geschichte von St. Anton am Arlberg durch das Europaschutzgebiet Verwall in die Montafoner Gemeinde Silbertal. Nach dem Start in St. Anton am Arlberg führt die Marathonstrecke durchs Verwalltal in Richtung Silbertaler Winterjöchle. Beim Langsee überqueren die Läufer die landschaftlich schönste Grenze zwischen Tirol und Vorarlberg. Vorbei an der Alpe Fresch und der Alpe Gafluna geht es weiter talauswärts, vorbei an der Almhütte Fellimännle in Richtung Wasserstubenalpe und Wildried. Begleitet von einem einzigartigen Bergpanorama fordert der Abstieg nach Silbertal nochmals höchste Konzentration.